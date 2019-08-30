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98% نسبة تفاعل وزارة الإنتاج الحربي مع شكاوى المواطنين

03:53 م الجمعة 30 أغسطس 2019
98% نسبة تفاعل وزارة الإنتاج الحربي مع شكاوى المواطنين

وزارة الإنتاج الحربي

كتب - محمد سامي:

اجتمع وفد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي المختصة بملف التعامل مع شكاوى المواطنين بوفد من منظومة شكاوى مجلس الوزراء بحضور أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة الوزراء؛ وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

ووجه أحمد فاضل الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على دورها الكبير واهتمامها بتنفيذ قرارى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتلقى شكاوى المواطنين والذى بلغ نسبة التعامل معه 98% خلال الفترة الماضية .

كما ناقش الإجتماع آليات تلقى وحل ومتابعة شكاوى المواطنين والعاملين لتحسين النسب لتصل إلى أعلى معدلاتها ، وتم الإتفاق على نشر الوعى للمواطنين بضرورة التوجه لبوابة الشكاوى الحكومية وذلك من خلال ربط الموقع الخاص بالبوابة بالصفحات الرسمية للوزارات ومواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بها ومن خلال التوجيه المستمر لأصحاب الشكاوى بضرورة التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية ، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين .​

وزارة الإنتاج الحربي السيسي شكاوى المواطنين أحمد فاضل مجلس الوزراء الحكومة المصرية

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