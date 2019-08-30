السيسي: أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة

يوكوهاما- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة مهمة تشهد فيها تغيرات كبيرة تتزايد فيها فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال وتطور فيها مجالات وقدرات التصنيع، وذلك بدفع من مجتمعات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة طموحة لتحقيق تطلعات شعوبنا.

وأكد الرئيس السيسي - في كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية - أن قارة أفريقيا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، فضلا عن بذلها جهودا كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري؛ بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين.

وأعرب الرئيس السيسي - رئيس الاتحاد الأفريقي - عن ترحيب قارة أفريقيا بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة، سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة أو تحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي.

وجدد الرئيس دعوته لمؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في أفريقيا، قائلا: "هذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء، فأسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيأة والرغبة موجودة للتعاون مع جميع الشركاء".

وطالب الرئيس، مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بالاضطلاع بدورها في تمويل التنمية بأفريقيا وتوفير الضمانات المالية لبناء قدرات القارة بما يسهم في تعزيز التجارة وزيادة الاستثمار .