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    السيسي: يطالب بتواصل مسيرة تيكاد في دعم التنمية الشاملة بأفريقيا

    06:03 ص الجمعة 30 أغسطس 2019
    السيسي: يطالب بتواصل مسيرة تيكاد في دعم التنمية الشاملة بأفريقيا

    الرئيس عبد الفتاح السيسي

    يوكوهاما- أ ش أ:

    جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداءه بأنه "آن الآوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية؛ بما يحقق للشعوب الإفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة".

    وأشاد الرئيس - خلال الجلسة الختامية لقمة (تيكاد 7) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية - بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال أعمال القمة، مناشدا بأهمية أن تتواصل مسيرة التيكاد وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ركائزها الثلاث، أولها الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وثانيها: توفير مجتمعات مستدامة ومرنة، وثالثها تعزيز السلم والاستقرار.

    وأكد الرئيس السيسي أن عملية البناء - على هذه الركائز الثلاث - تتطلب آليات متابعة فاعلة، لتظل تعهدات التيكاد تتمشى مع الرؤية والأولويات الأفريقية وفقا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030 .

    هذا المحتوى من

    Asha
    السيسي تيكاد دعم التنمية الشاملة أفريقيا

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