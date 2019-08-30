السيسي: يطالب بتواصل مسيرة تيكاد في دعم التنمية الشاملة بأفريقيا

يوكوهاما- أ ش أ:

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداءه بأنه "آن الآوان لتقدم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أفضل الشروط والحوافز للمشروعات وبرامج التنمية؛ بما يحقق للشعوب الإفريقية أحلامها باللحاق بركب التقدم والتحديث والتنمية المستدامة".

وأشاد الرئيس - خلال الجلسة الختامية لقمة (تيكاد 7) المنعقدة بمدينة (يوكوهاما) اليابانية - بالمناقشات المثمرة التي جرت خلال أعمال القمة، مناشدا بأهمية أن تتواصل مسيرة التيكاد وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية من خلال ركائزها الثلاث، أولها الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وثانيها: توفير مجتمعات مستدامة ومرنة، وثالثها تعزيز السلم والاستقرار.

وأكد الرئيس السيسي أن عملية البناء - على هذه الركائز الثلاث - تتطلب آليات متابعة فاعلة، لتظل تعهدات التيكاد تتمشى مع الرؤية والأولويات الأفريقية وفقا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030 .