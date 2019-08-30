"يهز العالم".. كيف استعدت "الآثار"لافتتاح المتحف المصري الكبير؟

كتب- محمد عاطف:

قال وزير الآثار، إنه تلقى عبر سفارات دول العالم في مصر عددًا كبيرًا من رغبات رؤساء وملوك وملكات العالم لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مما يؤكد على أهمية الحدث المرتقب خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأشار الوزير في تصريح صحفي، إلى أن هناك الكثير من الأفكار التي سيتم تطبيقها في مصر لأول مرة، خاصة أن المتحف يقع في منطقة الأهرامات وهي العجيبة الوحيدة من عجائب الدنيا التي مازالت موجودة كاملة دون أن تتأثر بكل عوامل التعرية عبر الزمن.

ومن ضمن الأفكار التي أفصح عنها وزير الآثار، أن الافتتاح لن يكون يومًا أو يومين وإنما سيكون عدة أيام متتالية ليكون أهم افتتاح تشهده منطقة الشرق الأوسط في تاريخها الحديث.

ولايزال افتتاح المتحف المصري الكبير، هو الحدث الأثري والثقافي الأبرز في تاريخ مصر الحديث، لأنه أكبر وأهم متحف في العالم العربي والشرق الأوسط، ويضم أهم وأعرق وأكبر قطع أثرية في التاريخ.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية عليا برئاسته وعضوية وزير الآثار والثقافة والسياحة والخارجية وكل الأجهزة الأمنية، ينبثق عنها لجنة أخرى لاختيار أفضل الشركات المصرية والعالمية لإقامة حفل افتتاح مبهر للمتحف الكبير، وتطبيق أفكار اللجنة الوزارية على أرض الواقع.