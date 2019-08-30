أبرزها وقف صرف المعاشات.. الحكومة ترد على 14 شائعة (فيديو)

كتب- محمود مصطفى:

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامية لمجلس الوزراء، فيديو ينفي عددا من الشائعات التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها تجريع الأطفال أمصال تسبب العقم، وارتفاع أسعار مواد البناء، وتوقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف مليون فدان.

وتضمنت الشائعات تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها، ووقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات، وحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، ووقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة، ونقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية وزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وتحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل وعدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي، وطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2.

واحتوت الشائعات التي نفاها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق، وارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، وردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به.