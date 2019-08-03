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    السعودية تتخذ إجراءً جديدًا بعد حجب الدوحة رابط استقبال طلبات الحج القطرية

    10:21 م السبت 03 أغسطس 2019
    السعودية تتخذ إجراءً جديدًا بعد حجب الدوحة رابط استقبال طلبات الحج القطرية

    وزارة الحج والعمرة السعودية

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق.
    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك التحرك جاء تنفيذًا، لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.
    وأكدت الوزارة في بيان صحفي مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

    وزارة الحج والعمرة السعودية السعودية العمرة قطر الحج سلمان بن عبدالعزيز

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