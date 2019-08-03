"نقيب الفلاحين" يكشف أسباب تراجع أسعار الدواجن

كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن تراجع أسعار الدواجن أمر طبيعي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى توجه المواطنين لشراء اللحوم الحمراء، وهو ما يؤثر على الدواجن، خاصة مع انخفاض أسعار اللحوم الحمراء هذا الموسم.

ونوة "أبوصدام"، في بيان اليوم السبت، أن كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة بلغ 22 جنيها، وهو وضع طبيعي في موسم الأضاحي خاصة مع تراجع أسعار مستلزمات إنتاج الدواجن من علف الذي يمثل 70 % من التكلفة، تراجع سعر الطن خلال الأيام الماضية من 7 آلاف جنيه إلى 6300 جنيه تقريبًا.

وتوقع نقيب الفلاحين، أن تشهد أسعار الدواجن مزيدا من التراجع، بعد وفرة الإنتاجية السنوية والتي بلغت أكثر من المليار ونصف المليار طائر، مع الاهتمام الكبير من وزارة الزراعة في توفير الأدوية والتطعيمات، وتقليل الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك لأقل من 5%.

وأشار إلى ضرورة تطبيق وزارة الزراعة لقانون منع تداول الدواجن الحية الذي يضمن الحفاظ على انخفاض أسعار الدواجن، ويحقق الإكتفاء الذاتي بصورة أسرع ويقضي على فرصة انتشار الأمراض.​