وزير التموين: استمرار تنقية بطاقات التموين لحذف غير المستحقين للدعم

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عملية تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين للدعم لا تزال مستمرة وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.

وأضاف المصليحي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه من بين تلك المحددات للمرحلة الرابعة: من يملك 15 فدانًا من الأراضي الزراعية، أو من يدفع ضرائب تصل إلى 100 ألف جنيه، أو من يمتلك أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، أو من لديه أبناء في مدارس خاصة بمصروفات تصل إلى 30 ألف جنيه، متسائلًا: "هل من يملك 15 فدانًا من الأرض يستحق دعم البطاقة؟".