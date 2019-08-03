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    وزير التموين يطرح أنواع وأسعار اللحوم في عيد الأضحى

    02:04 م السبت 03 أغسطس 2019
    وزير التموين يطرح أنواع وأسعار اللحوم في عيد الأضحى

    أرشيفية

    كتب- محمد سامي:

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، إنشاء 71 شادر لحوم بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم.

    وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن الوزارة تطرح اللحوم البرازيلي الطازج بسعر 110 جنيهات والسوداني الطازج بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيها للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيهات، واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيها للكيلو، والخراف الحية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، والدواجن بسعر 37 جنيها للكيلو.

    وأكد الوزير، أنه سيتم إتاحة كميات أكبر لاستيعاب التوزيع المطلوب، متابعا: الأسعار كما وعدنكم لم ترتفع عن العام الماضي.​

    وزير التموين عيد الأضحى أسعار اللحوم اللحوم البرازيلي

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