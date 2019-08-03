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    "السكة الحديد" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة ليوم السبت

    12:22 م السبت 03 أغسطس 2019
    "السكة الحديد" تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة ليوم السبت

    هيئة السكة الحديد

    كتب- يوسف عفيفي:

    أعلنت هيئة السكة الحديد، التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم السبت، على بعض خطوط الهيئة اليوم، نظرا لأعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

    وذكرت الهيئة - في بيان - أن متوسط تأخيرات القطارات على خط القاهرة / الإسكندرية يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط القاهرة / السد العالي - القاهرة / أسيوط مدة ٣٠ دقيقة، وأسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة، وخط بنها / بور سعيد مدة ٣٠ دقيقة، وخط طنطا / المنصورة / دمياط مدة ٢٥ دقيقة.

    واعتذرت الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات.

    هيئة السكة الحديد حركة القطارات

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