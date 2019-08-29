"القوى العاملة" تطلق مبادرة "مفتش جديد" بدمياط لنشر مفاهيم السلامة في العمل

القاهرة- (أ ش أ):

عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا برئاسة أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بدمياط، لإطلاق وشرح مبادرة (مفتش جديد) ومناقشة جميع الموضوعات التى تخص التفتيش ومعوقات العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وتعد مبادرة (مفتش جديد) نظاما جديدا تتبعه وزارة القوى العاملة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم المتابعة والتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وأحكام الالتزام بالقانون.

ووفقا لبيان وزارة القوى العاملة، الخميس، تمت خلال الاجتماع مناقشة ما ظهر من ملاحظات أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، كما تم استعراض أساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

كما تضمن الاجتماع شرحا لمبادرة (مفتش جديد) وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بين الجميع.

حضر الاجتماع الكيميائي حامد رجب مدير مديرية القوى العاملة دمياط ، والكيمائية سهير نصر مدير عام إدارة الدين بيئة العمل، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندسة هالة مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بدمياط.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أكد أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.