حمولتها 52 طنًا.. "الري" تكشف مدى تضرر ترعة القوصية بعد انقلاب سيارة زيت

القاهرة- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الري والموارد المائية، أن الإدارة المركزية للري بمحافظة أسيوط، تلقت إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بانقلاب سيارة بجرار (فنطاس) محملة بزيت طعام بترعة القوصية في مركز القوصية بطريق دير مير.

وأوضحت الوزارة- في بيان الخميس - أن الأجهزة التنفيذية التابعة للوزارة تحركت على الفور إلى الموقع، وتم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية، حيث تم غلق الترعة لحين انتشال السيارة، ولم يحدث أي تسرب للحمولة التي تقدر بحوالي 52 طنا، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لانتشال ورفع السيارة من المجرى.

جدير بالذكر أنه تم تفريغ حمولة السيارة بمعرفة المالك وقام بتدبير "الأوناش" المناسبة لانتشال السيارة، وتم بالفعل انتشالها من الترعة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة والجهات المختصة، وفتح المياه بالترعة لتلبية الطلب، ولم يحدث أي تأثر أو ضرر للمجرى المائي.