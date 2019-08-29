حدث في 8 ساعات| السيسي يلتقي أمين عام الأمم المتحدة.. والحكومة تعلن حالات وقف المعاش

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، أيام "الخميس - الجمعة - السبت".

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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