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    الصحة تحذر من أدوية مغشوشة تستخدم لعلاج الجهاز الهضمي والحساسية

    06:35 م الخميس 29 أغسطس 2019
    الصحة تحذر من أدوية مغشوشة تستخدم لعلاج الجهاز الهضمي والحساسية

    كالاميل

    كتب- أحمد جمعة:

    حذرت الإدارة المركزية لشئون الصيادلة التابعة لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 35 لعام 2019 من تشغيلة تخص مستحضرين لعدم مطابقتهما للخواص الطبيعية والصيدلة.

    وأوضحت الإدارة في منشورها، أن التشغيلات التي تم التحذير منها للأدوية، تحمل الأرقام الأتية:

    - « Laxolac syrup» والذي يستخدم في علاج أمراض الجهاز الهضمي وكـ"ُملين" تشغيلة رقم 184473 إنتاج شركة المهن الطبية.

    -«calamy1 - D Lotion» والذي يستخدم مضاد للحساسية وملطف للحكة، تشغيلة رقم 182270 إنتاج شركة المهن الطبية.

    وشدد المنشور الموجه لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات ضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية، مع تجميد الأرصدة، وارتجاع ما تم بيعه من المخازن الصيدليات، مع إبلاغ الإدارة بالأرصدة اللتي تم ضبطها في محاضر رسمية.

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    لاكسولاك كالاميل وزارة الصحة

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