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    وزير الطيران يتفقد الصالة الموسمية ومنطقة الترانزيت بمطار القاهرة

    02:59 م الخميس 29 أغسطس 2019
    وزير الطيران يتفقد الصالة الموسمية ومنطقة الترانزيت بمطار القاهرة

    مطار القاهرة

    كتب- طه عبيد:

    تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الخميس، الصالة الموسمية والمنطقة التي جرى خصصها لحقائب الترانزيت بمطار القاهرة الدولي.

    وأضاف المصري في تصريحات صحفية، أنه جرى إضافة 2000 متر مسطح كصالة للترانزيت مجهزة بالكامل بأحدث أجهزة للكشف عن المفرقعات وتأمينها بالكامل بكاميرات المراقبة.

    وأشار إلى أن ذلك في إطار الدور الذى يقوم به مطار القاهرة الدولى كمطار محوري حيث يستقبل حاليًا 35 % من رحلات الترانزيت مما كان يمثل عبئا كبيرا على المطار.

    ورافق الوزير في الجولة الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى والمهندس مجدى محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، والطيار أشرف حافظ مدير الصالة الموسمية.

    مطار القاهرة الفريق يونس المصري حقائب الترانزيت

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