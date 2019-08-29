"الطيران المدني" تبدأ خط تطوير وتوسعة بمطار سوهاج

كتب - محمد عبيد

أجرى وزير الطيران المدني، الخميس، جولة تفقدية لمطار سوهاج الدولي للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير بالمطار.

رافقه في الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية والملاح حسين سالم مدير المطار.

واستمع الوزير إلى خطة التطوير المستقبلية للمطار والتي تنفذ خلال المرحلة المقبلة حيث يجرى إنشاء صالة مخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين، وإنشاء مبانى إدارية جديدة وتطوير أماكن التخزين ومظلات لساحات انتظار السيارات وتطوير بوابات الدخول والخروج فضلًا عن أعمال التسوية والتنسيق وتزيين المسطحات داخل وخارج المطار.

والتقى الوزير بالعاملين بمطار سوهاج الدولى ووجه الشكر لهم في مختلف مواقع العمل بالمطارات المصرية على الجهد المبذول والعمل الجاد الذي ظهرت أثاره واضحة في زيادة الايرادات وتحقيق نتائج غير مسبوقة في ميزانية الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية خلال العام المالى 2018 -2019.

وأكد على الاستمرار في خطة التطوير والتحديث لقطاع الطيران بأكمله، والتي يأتي على رأس أولوياتها الاهتمام بتطوير الفرد وتدريبه وترسيخ روح الانتماء وحب العمل لدى العاملين وتحسين مستوي الدخل من خلال مضاعفة الجهد والإنتاج حيث أن الحافز دائما مرتبطًا إرتباطاً وثيقاً بزيادة الأداء.

وأشار الوزير إلى أهمية تطبيق إجراءات الحوكمة وترشيد النفقات من أجل تعظيم العائد ومضاعفة الأرباح.

وحث الوزير العاملين على بذل مزيد من الجهد من أجل الارتقاء بقطاع الطيران المدنى ليكون من أفضل القطاعات بالدولة والوصول بهذا المرفق الهام إلى أعلى المستويات العالمية بما يليق باسم ومكانة الدولة المصرية.