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    الوطن شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

    12:53 م الخميس 29 أغسطس 2019
    الوطن شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

    منتدى إعلام مصر

    القاهرة- مصراوي:

    ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي ٢٠ و٢١ أكتوبر ٢٠١٩.

    وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور ١٠٠٠ صحفي وإعلامي، وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها الوطن كشريك إعلامي.

    وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة.

    كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى من المنتدى في أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، ومن أبرزها بي بي سي، دويتشيه ڤيله، فضلاً عن صحف الشروق والوطن والتحرير، وموقع مصراوي الإخباري الإلكتروني، وقنوات تليفزيونية مثل دى إم سى، وتن تى ڤى.

    منتدى إعلام مصر المؤسسات الإعلامية صناعة الصحافة والإعلام الإنترنت المنصات الإلكترونية

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