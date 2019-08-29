وزير الإنتاج الحربي يشهد توقيع اتفاقية مع "نيوتن" السعودية

كتب- محمد سامي:

شهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "نيوتن" السعودية؛ بهدف تأسيس شركة مساهمة لتسويق منتجات شركات الإنتاج الحربي بالخارج، بديوان عام الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الخميس، يهدف توقيع اتفاقية التعاون إلى تأسيس شركة مساهمة بين الطرفين تكون مسئولة عن تسويق وبيع منتجات وإمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وكذا توفير المشروعات المناسبة للعمليات التجارية للشركة في مختلف دول العالم وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي، باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق والتجارة، وكذا التعاون المشترك في مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفني والصيانة والتدريب.

ويعكس توقيع هذه الاتفاقية اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع الشركات السعودية ومنها "نيوتن"، حيث قد سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة "نيوتن" السعودية في شهر يوليو الماضى، بهدف نشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في مجال توريد منتجات الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وقطع الغيار إلى دول مجلس التعاون الخليجى ودول منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستفادة من خطوط الإنتاج القائمة بالشركات التابعة للوزارة في إنتاج منتجات بجودة عالية وبأسعار منافسة وكذا إنشاء خطوط إنتاج جديدة.

من جانبه أعرب عبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذى لشركة "نيوتن" السعودية عن سعادته لإتمام هذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة وسرعة ودقة في أداء الأعمال الموكلة إليها، واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذى يساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين، كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر، والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية.