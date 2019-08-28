ضبط طبنجة وطلقاتها مع راكب قادم من إيطاليا بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة صوت وعدة طلقات مع راكب مصري قادما من إيطاليا أخفاها داخل حقائبه لتهريبها من سلطات المطار.



ووردت معلومات للجمارك من إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة، بالاشتباه في محاولة أحد الركاب المصريين القادمين على طائرة إير إيطاليا القادمة من مالبنزا تهريب بضائع ممنوعة، بتفتيش حقائبه تبين وجود طبنجة صوت وعدة طلقات خاصة بها مخبأة داخل حقيبة.

وقرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.