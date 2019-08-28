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    قنصل العراق بالقاهرة يتعرف على آليات العمل بمركز الأزهر للفتوى

    06:10 م الأربعاء 28 أغسطس 2019
    قنصل العراق بالقاهرة يتعرف على آليات العمل بمركز الأزهر للفتوى

    قنصل العراق بالقاهرة يزور الأزهر

    كتب - محمود مصطفى:
    استقبل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأربعاء، المستشار زهير عباس قنصل دولة العراق بالقاهرة.

    وأوضح مركز الأزهر للفتوى، في بيان اليوم، أن الزيارة تأتي ضمن البحث الذي تُعِدّه سفارة العراق بمصر عن جهود الأزهر الشريف ومؤسساته في التصدي للفكر المتطرف.

    واطلع قنصل العراق على آليات العمل بالمركز، وأقسامه المتنوعة، ودوره في مواجهة الأفكار المتطرفة، كما أشاد سيادته بهذا الدور الرائد، والجهود المبذولة.

    ورافق الوفدَ أثناء الزيارة الدكتور خالد سالم نائبًا عن الدكتور أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي للمركز.

    قنصل العراق بالقاهرة يزور الأزهر (1)

    مركز الفتاوى الأزهر قنصل العراق

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