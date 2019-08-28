متحدث الرئاسة: رؤية الرئيس السيسي للتنمية فاقت كل التوقعات

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن العلاقات مع اليابان تسير في إطار التعاون الممتاز والمصالح مشتركة، والاحترام المتبادل، مؤكدا أن اليابان تعتبر مصر الركيزة الأساسية في الشرق الأوسط وبوابة الدخول لأفريقيا.

وأضاف متحدث الرئاسة، في تصريحات صحفية لـ"إكسترا نيوز"، أن ما تحقق في مصر من مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، والانتقال من مرحلة الاضطراب إلى مرحلة التنمية، وتحقيق مؤشرات اقتصادية غير مسبوقة، تحقق بشهادة مؤسات دولية في ظل ظروف محيطة غير مواتية.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشاد خلال لقائه الرئيس السيسي بنجاح مصر في محيط إقليمي صعب تحقيق الاستقرار فيه، مؤكدا أن رؤية الرئيس تخطت جميع التوقعات، وتحقيق مؤشرات الاقتصادية في ظل وضع إقليمي مضطرب وتراجع اقتصادي عالمي

وأكد متحدث الرئاسة، أن قصة نجاح التجربة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتردد في العالم.