بسام راضي: الرئيس يلتقي زعماء أفارقة على هامش قمة "التيكاد" غدًا

كتبت- ياسمين محمد:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي غدًا عددًا من الزعماء والرؤساء الأفارقة على هامش قمة "التيكاد" باليابان.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، إلى اليابان؛ للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذي يعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية غدًا الأربعاء ويستمر ثلاثة أيام.​