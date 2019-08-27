أجازة رأس السنة الهجرية.. بيان للفلك وشائعة ونفي وشرط حكومي

كتب- محمد سامي:

أثارت أجازة رأس السنة الهجرية، جدلا كبيرا، بعد أن أعلن مجلس الوزراء، أن يوم الأحد المقبل، يوم عمل اعتيادي لجميع الموظفين في الدولة، نفيًا لإشاعة قالت إن مجلس الوزراء قرر أن الأحد أجازة لهذه المناسبة.

البداية جاءت عندما أعلن الدكتور جاد القاضي مدير معهد الفلك أن رأس الهجرية، سيوافق فلكيا يوم السبت 31 أغسطس الحالي، حيث ستثبت رؤية هلال شهر المحرم يوم الرؤية الشرعية حسابيا، كما أشارت الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وأن عدة شهر ذي الحجة الجاري ستكون 29 يوما، وهلال الشهر اكتمل بدرا يوم الخميس 15 أغسطس 2019 في الساعة الثانية و29 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

معهد الفلك يعلن موعد بداية العام الهجري الجديد

بعد الإعلان فلكيا أن رأس السنة الهجرية سيوافق 31 أغسطس الجاري، نشرت عدة مواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي خبرًا على لسان مصادر حكومية بأنه تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر أجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بأجر كامل بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية 1441، بديلا للسبت حيث أنه يوم عطلة أسبوعية.

الإشاعة المنتشرة دفعت مجلس الوزراء إلى إصدار بيان ينفي فيه ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن منح الحكومة العاملين بالجهاز الإداري للدولة إجازة رأس السنة الهجرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر2019، ليكون بديلاً ليوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 ، وأن يوم الأحد المقبل هو يوم عمل طبيعي يؤدي فيه جميع العاملين بالدولة عملهم كالمعتاد دون أي تغيير.

وناشد مجلس الوزراء جميع المواطنين تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إجازة الأحد لرأس السنة الهجرية

بعد ذلك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

الحكومة: أجازة رأس السنة الهجرية وفق هذا الشرط