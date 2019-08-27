الحكومة: أجازة رأس السنة الهجرية وفق هذا الشرط

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي بأن تكون إجازة رأس السنة الهجرية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، يوم الأول من شهر محرم عام 1441 هجرية، وذلك طبقاً لما ستُسفر عنه الرؤية الشرعية، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.