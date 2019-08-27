ورشة عمل لرفع الوعي السياحي لدى مديري المدارس الفندقية بشرم الشيخ



كتب- يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة سها بهجت مستشارة الوزيرة للتدريب ممثلة عن وزارة السياحة، في افتتاح ورشة عمل أقيمت بمدينة شرم الشيخ؛ لرفع الوعي السياحي لدى مديري المدارس الفندقية وذلك بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TEVT) والتي استمرت فعالياتها خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس الجاري.

وبحسب بيان اليوم، ألقت سها بهجت، خلال ورشة العمل، محاضرة استعرضت خلالها المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة في نوفمبر الماضي؛ مشيرة إلى أن مشاركة الوزارة في هذه الورشة تأتي في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي ترتكز أحد محاوره على الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وربط المناهج التعليمية الفنية باحتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن خطة وزارة السياحة تهدف إلى تخريج عمالة سياحية مؤهلة لخدمة القطاع؛ مستعرضة أنواع المهن السياحية المختلفة التي يمكن للطالب الالتحاق بها بعد تخرجه.

وشارك في ورشة العمل عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومديري المدارس الفنية الفندقية والمعاهد السياحية المتوسطة.

وتخللت الورشة، زيارات ميدانية قام بها مديري المدارس الفنية للفنادق المصرية وذلك لتعريفهم بكيفية إدارة المنظومة السياحية، وبالأقسام المتنوعة الموجودة بالفنادق التي يمكن للطلاب العمل بها بعد تخرجهم.