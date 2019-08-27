ضبط مشغولات فضية مع راكب قادم من الصين بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب "محل" مشغولات فضية مع راكب مصري لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من الصين أخفاها داخل جيوب سحرية وبين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

اشتبه عبد اللطيف الحسيني، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من الصين، وبسؤاله عن ما يحمله في حقائبه بمعرفة أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، أجاب بأن معه حقائب يد حريمي لأسرته، كلف الدكتور ماجد موسي مدير الجمرك، أبو القاسم عبد الحكيم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتلاحظ وجود لفائف بداخلها مشغولات، وتم تكليف أحمد مجاهد مأمور الصالة الخضراء، لتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على 7 ونصف كيلو جرام من المشغولات الفضية أسفل وبين طيات الملابس، و35 حقيبة حريمي.

أمر جمال عبد الفتاح محمد مدير جمارك مبنى رقم 3 بالمطار بتحرير محضر ضبط جمركي للراكب تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.​