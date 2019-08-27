جهاز أسيوط الجديدة: تنفيذ 648 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي"

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 648 وحدة سكنية (27 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعى"، بمدينة أسيوط الجديدة، وجارٍ إنهاء وتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة.

وفيما يتعلق بالمشروعات الخدمية بالمدينة، قالت المهندسة جيهان أحمد عمار، القائم بتسيير أعمال جهاز مدينة أسيوط الجديدة، في بيان اليوم الثلاثاء، هي، حضانتان بمنطقتي شمال الجامعة، والحي الثاني، وسوقان تجاريتان مصغرتان نموذج (3 محال) بالحي الثاني، وملعبان خماسيان بمنطقتي ابني بيتك 2، ومركز خدمات الحي الأول، ووحدة صحية بمركز خدمات المجاورة الثانية بمنطقة رجال الأعمال، ومدرسة ثانوية عامة، ومدرسة للتعليم الأساسي، ونقطة إسعاف، ونقطة شرطة، بمنطقة 226 فداناً بالتوسعات الجنوبية الشرقية، والمرحلة الثانية لمدرسة النيل الدولية.

وأضافت عمار، أنه جارٍ أيضاً، تنفيذ عدد من مشروعات المرافق، وتشمل، مشروع ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر، بطول 22 كم من الطريق الصحراوي الشرقي أمام المدينة حتى مدخل طريق الجيش (أسيوط – القاهرة) من كم صفر حتى كم 11 (مرحلة أولى)، ومشروع طرق مرحلة ثانية بمنطقة الإسكان المتميز 100 فدان جنوب شرق المدينة، ومشروع تنسيق الموقع العام شاملا شبكة الرى لمنطقة الزهور بالحى الأول، وللمجاورات (1 – 2 – 3 – 4) بمنطقة رجال الأعمال، ومشروع رفع كفاءة الطرق والأرصفة شاملا التنسيق والتطوير الحضاري بين العمارات بمنطقة إسكان الشباب.​