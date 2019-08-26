نائب محافظ القاهرة: إصلاح خط مياه قطر 600 م بالمقطم وإعادة تأهيل المنطقة

كتب- محمد نصار:

طالب اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، برفع كفاءة وتأهيل منزل امتداد كريم بنونة بالهضبة الوسطى بشارع الجامعة بحي المقطم وسرعة إنهاء الأعمال في أقرب وقت والتأكد من سلامة الطريق.

وبدأ حي المقطم، أعمال السند الجانبي لحافة الطريق بعد إصلاح خط مياه قطر 600 م، حيث تم عمل مصاطب لحافة الطريق تمهيدًا لأعمال التدبيش ومعالجة الشروخ والتصدعات الناتجة عن تسرب المياه بمعرفة شركة النصر للإسكان.

ونفذ الحي حملة لرفع الإشغالات ونظافة الهضبة الوسطى ورفع كفاءة المنطقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والثامنة بالإضافة إلى شوارع (كلية الصيلة - إيزي سبورت - الشوارع الجانبية - منطقة الـ70 فدان).