حدث ليلًا| منع تامر أمين من الظهور.. وتفاصيل مصرع طفل الطالبية في بالوعة صرف

(مصراوي):

شهدت الليلة الماضية، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عددًا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- "الإعلاميين": منع تامر أمين من الظهور على الشاشة.. وتقديم بلاغ ضده للنيابة

قررت نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس اللجنة التأسيسية، منع الإعلامي تامر أمين، مُقدم برنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار" من الظهور على الشاشة؛ وذلك لحين تقنين أوضاعه، تطبيقًا لنص المادتين 2 و19 من قانون نقابة الإعلاميين.

- أول تعليق من تامر أمين على وقف برنامجه ومنعه من الظهور الإعلامي

قال الإعلامي تامر أمين، إن نقابة الإعلاميين أبلغته بقرار وقفه عن ممارسة النشاط الإعلامي؛ وذلك لعدم انهاء إجراءات قيده في جداول النقابة.

- السجيني: الشواطئ والحدائق ملكية عامة للدولة.. ولابد من سداد حق استغلالها

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الشواطئ العامة والأنهار العامة والحدائق العامة هي ملكية عامة للدولة، وعندما يستخدمها أحد يجب أن يسدد حق الاستغلال والانتفاع منها.

- تقديرًا لعادات المجتمع.. "المنشآت الفندقية" تسمح بارتداء "المايوه الشرعي" في الفنادق

كشف ماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، عن كواليس إصداره قرارًا بالسماح بارتداء الفتيات والسيدات المايوه الشرعي في حمامات السباحة بالفنادق والقرى السياحية؛ خصوصًا في البحرالأحمر.

- السياحة: مصر في المركز الثاني لأفضل المقاصد العالمية لقضاء إجازات 2019

نشرت مجلة كوندي ناست ترافلر، الأمريكية السياحية، مقالًا تحت عنوان "أفضل المقاصد لقضاء الإجازات لعام 2019"، وجاءت مصر في المركز الثاني بين هذه المقاصد والتي من بينها دول اليونان، وإيطاليا، وأستراليا، واسكتلاندا، والكاريبى، وفرنسا، وتاهيتى، وموزميبق، وناميبيا، والصين، ورومانيا، ومومباى بالهند، وسنغافورة.

- "ابني وقع في بلاعة".. تفاصيل آخر ليلة في حياة الطفل "ياسين" بالطالبية

مساء الأحد ارتدى الطفل ياسين هاني ملابسه فرحا بموافقة والدته على اصطحابه للعب مع أصدقائه بنادي الطالبية غربي محافظة الجيزة ومشاهدة إحدى المباريات لكنها كانت رحلته الأخيرة، لم يدر بمأساة ستكتب المشهد الختامي في حياته.

- سقط في بالوعة.. محافظ الجيزة يحيل واقعة "طفل الطالبية" إلى النيابة

أحال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واقعة مصرع طفل غرقا داخل بالوعة صرف صحي بمنطقة الطالبية، مساء الأحد، إلى النيابة العامة للتحقيق.

- شريف مدكور لمنتقدي محمد رمضان: "اللاعيبة بيسجدوا بشورت وفيهم متحرشين"

قال الإعلامي شريف مدكور، إن الفن والموسيقى يعتمدان على الذوق والحس الفني، مضيفًا أن له رأي في الفن الذي يقدمه محمد رمضان قد لا يعجب البعض.

- التحالف العربي: لجنة سعودية - إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة وأبين

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن القيادة المشتركة للتحالف شكلت لجنة مشتركة سعودية - إماراتية لتثبيت وقف إطلاق النار في شبوة أبين في جنوب اليمن.

- مقتل 7 في اصطدام طائرة صغيرة ومروحية بإسبانيا

قالت حكومة جزر البليار عبر موقع "تويتر" إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الأحد، في تصادم بين مروحية وطائرة فائقة الخفة في جزيرة مايوركا الإسبانية.

- "العربية": غارات إسرائيلية على مواقع بقوسايا في البقاع اللبنانية

شنت إسرائيل غارات جوية فجر اليوم الاثنين، على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، وفقًا لما أوردته قناة العربية الإخبارية.

- "دعم الشرعية" يسقط طائرتين مسيرتين في المجال الجوي لليمن

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء أمس الأحد وصباح اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) في اتجاه المملكة.