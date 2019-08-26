نشاط السيسي و"التابلت" المجاني.. أبرز عناوين صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الاثنين، نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع التي عقدت أمس بفرنسا، ولقاءاته على هامش مشاركته بالقمة.

فذكرت صحيفة (الأهرام)، أنه في كلمة تعكس هموم القارة الأفريقية وتطلعات شعوبها نحو غد أفضل، أكد الرئيس السيسي ضرورة العمل المشترك بين أفريقيا ومجموعة الدول السبع الكبرى لإيجاد حلول للتحديات التى تواجه دول القارة السمراء وتحقيق التنمية الشاملة من جهة والحفاظ على أمنها واستقرارها من جهة أخرى.

وأضافت أن الرئيس قال، في كلمته خلال جلسة شراكة مجموعة السبع مع أفريقيا في إطار قمتها المنعقدة في مدينة بياريتز جنوب فرنسا، إن النهوض بالقارة ينبغي أن يتأسس على إرادة جماعية تستهدف تسوية الأزمات ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة لا سيما على جهود التنمية.

وأشارت إلى أن الرئيس أكد أن قارة أفريقيا تمتلك فرصا واعدة وإمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكًا موثوقًا للمجتمع الدولي حيث أن لديها سوقًا كبيرة وموارد بشرية غنية والعديد من العناصر الجاذبة.

وأوضحت الصحيفة أن تاروكونو وزير خارجية اليابان أكد أن الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي سيشاركان في رئاسة مؤتمر طوكيو السابع للتنمية في أفريقيا (تيكاد7) الذي تستضيفة مدينة (يوكاهاما) اليابانية ابتداء من بعد غد حتى الجمعة المقبل في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام.

ونقلت الصحيفة عن الوزير الياباني قوله إن العلاقات الثنائية المصرية – اليابانية تم تعزيزها بشكل كبير من خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني مصر في يناير 2015، وكذلك زيارة الرئيس السيسي اليابان في فبراير 2016 والعديد من الزيارات المتبادلة بعد ذلك.

وفي الشأن الدولي، أوضحت الصحيفة أنه وفي هجمات عدوانية متزامنة استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع عسكرية سورية في محيط العاصمة "دمشق" وفي المنطقة الجنوبية ببيروت، وأكدت الدفاعات السورية أنها تصدت فجر أمس لأهداف معينة في سماء دمشق، وأنه تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية قبل الوصول إلى أهدافها؛ بينما أعلن الجيش اللبناني أن طائرتي استطلاع إسرائيليتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية بعد وقت قصير من تأكيد حزب الله أن إحداهما كانت مفخخة وانفجرت وألحقت أضرارا كبيرة بمركزه الإعلامي.

من جانبها، ذكرت صحيفة (الأخبار)، أن وزارة النقل بحثت مع وفد البنك الدولي التعاون في مجال النقل البحري، وقام وفد البنك بزيارة عدد من الموانىء البحرية، وأشاد بالتطور الكبير الذي شهدته الموانىء المصرية فى السنوات الماضية.

وأوضحت الصحيفة أن وزارة النقل أكدت أن الوزارة تنفذ خطة لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي من خلال تطوير كل الموانىء البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانىء المصرية البحرية الذى يتم إعداده حاليًا، والذي يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانىء المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانىء المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانىء.

وأشارت الصحيفة إلى أن قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية المشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة -4" تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات المخططة في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأكدت أن التدريب شارك به أكثر من 1000 مقاتل حيث يتم تنفيذ مهام تدريبية مشتركة تشمل الإسقاط الجوى للقوات بهدف استعادة السيطرة على عدد من الأهداف الحيوية لتطهيرها من جميع العناصر الإرهابية وبدأت المرحلة التحضيرية باكتمال وصول جميع القوات إلى منطقة التدريب بنطاق مدينة ريازان الروسية حيث اصطفت القوات المشاركة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية التأكيد على جوهر العلاقة بين القارة الأفريقية وشركائها الدوليين كونها شراكة قائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مشددًا على أهمية إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء ومن بينها القضاء على الفقر والتصدي لتغير المناخ ومكافحة الأمراض المتوطنة وتشغيل الشباب وتمكين المرأة وغير ذلك من القضايا؛ فضلًا عن العلاقة العضوية بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار والتركيز على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس بمقر إقامته في فرنسا كلا من رؤساء روندا بول كاجامي والسنغال ماكي سال، وجنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وبوركينا فاسو روك كابوري، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع بفرنسا.

وفي الشأن الدولي، ذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة وذلك خلال اجتماعها على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في فرنسا.

وقال ترامب إنه سيتم توسيع العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا بشكل ملحوظ حال إتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، معبرا عن اعتقاده أنها اتفاقية مميزة للغاية.

بدورها، ذكرت صحيفة (الجمهورية)، أن مصر أدانت، وبأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف أحد ملاعب كرة القدم في قضاء "داقوق" بمحافظة كركوك العراقية ما أسفر عن سقوط 6 قتلى و9 مصابين، وأضافت أن مصر قدمت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية أمس، التعازى لأسر الضحايا "الأبرياء" والتمنيات بسرعة الشفاء لمصابى الحادث الأليم، وأكدت مصر وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب العراق "الشقيق" فى التصدى لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.

وأشارت إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أكد أنه سيتم تسليم جميع طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي المقبل أجهزة التابلت بالمجان، بمن فيهم طلاب المدارس الخاصة، وقال إن المنظومة الإلكترونية سواء للشرح أو للتدريس أو الامتحانات ستستمر في الصفين الأول والثاني الثانوي بلا أي تعديل وأنه سيتم عقد 4 امتحانات لطلاب كل صف بواقع امتحانين إلكترونيين في كل تيرم.

وأكدت الصحيفة أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أعرب عن شكره لكل الشركاء الذين ساعدوا السودان في الخروج من المرحلة الصعبة والوصول إلى اتفاق سياسي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالى، وأوضحت أن حمدوك أشاد بدور الأشقاء والشركاء الذين ساعدوا السودان في هذه المرحلة الحرجة على رأسهم مصر، معربا عن شكره للاتحاد الأفريقي والمبادرة الإثيوبية والأشقاء فى السعودية ودول الخليج ودول الجوار في الجنوب وتشاد والاتحاد الأوروبي وأمريكا.