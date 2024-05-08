هل تستطيع إسرائيل نقض اتفاقية السلام مع مصر.. مصطفى الفقي يجيب



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقى، أن العرب لديهم أوراق معينة يجب أن يلوحوا بها الآن لحل الأزمة فى غزة ورفح الفلسطينية، موضحا أن "الفيتو" دمر القضية الفلسطينية ويجب على العرب المطالبة بتعديل القوانين الدولية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، المذاع على قناة "إم بي سى مصر"، مساء الثلاثاء، أن التفاوض معقد والجانب الأمريكى يحاول الضغط مع الحفاظ مع الرعاية الأمريكية لإسرائيل، مؤكدا أن الجانب الإسرائيلى غير قادر على المجازفة بالسلام مع مصر.

وأوضح أن التطورات على الأرض الآن شئ وارد ولم تتعرض معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لأي تأثير.

وتابع قائلا: أطمئن المصريين بأن مساس إسرائيل بالسلام مع مصر مجازفة لا تقدر عليها، موضحا أن مصر بطبيعتها دولة هادئة طويلة النفس.

وأشار إلى أن هناك أصوات مصرية وربما إسرائيلية تقول أن إتفاقية السلام تحتاج إلى بعض التعديلات، منوها أن الشعب المصرى أول من وقع على اتفاقية السلام مع إسرائيل ولكنه آخر من طبع معها.

واختتم أن الرئيس السيسي تصرف بحكمة وأكد مرارا وتكرارا أن الحدود المصرية خط أحمر ونجح فى جعل الولايات المتحدة تتبنى الأمر.

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