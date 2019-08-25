تحرك برلماني لحظر تداول السجائر الإلكترونية في مصر

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لحظر استيراد أو تداول السجائر الإلكترونية بالأسواق المصرية.

وقالت النائبة، في بيان لها منذ قليل، إن هناك العديد من الدراسات تحذر من خطورة هذه السجائر، كما أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنها ليست أقل خطرًا من السجائر العادية، فضلا عن أنها لا تكافح السرطان كما تدعي الشركات المصنعة لها، وأنها تسبب الوفاة بشكل أكثر خطورة من السجاير العادية.

وأوضحت أن هذه السجائر تعمل على زيادة الدهون في الدم، وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب، وتؤثر بشكل سلبي على المخ، وتتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وتعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين عند الرجال، ما يسبب عقما وضعفا في القدرة الجنسية.

وأضافت عضو البرلمان: انتشار ظاهرة السجائر الإلكترونية فى مصر بشكل كبير بين الشباب يقرب الخطر منهم.

وطالبت رزق الله وزارة التجارة الخارجية بمنع الاستيراد لهذه السجاير، كما طالبت بإحكام القبضة على المحلات التي تبيع هذه السجاير والتي أصبحت منتشرة في كل أنحاء الجمهورية بشكل ملحوظ.​