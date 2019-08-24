عمره 106 أعوام.. معلومات عن متحف طنطا القومي

كتب- محمد عاطف:

أعلنت وزارة الآثار اقتراب افتتاح متحف طنطا القومي خلال الأشهر المقبلة، بعد إنهاء أعمال الترميم.

ويعد متحف طنطا القومي، أحد أهم المتاحف الأثرية في مصر؛ لما يتمتع به من تاريخ طويل وعريق، ونشأت بهذه المدينة عواصم لمصر الفرعونية، كما كانت تؤدي دورًا مهمًا في تاريخ مصر طوال العصور المختلفة نتيجة لموقعها الاستراتيجي.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن متحف طنطا القومي قبل افتتاحه..

المتحف الأثري الوحيد الموجود بالمحافظة، ويضم 8579 قطعة أثرية من مختلف العصور والتي تتنوع بين العصور الفرعونية والرومانية واليونانية، وهو مغلق منذ عام 2000.

اختير مبنى البلدية ليكون مقرا للمتحف عام 1913

أغلِق المتحف بعد فترة وجيزة من افتتاحه ثم أعيد افتتاحه عام 1935، ثم أغلِق للمرة الثانية

استلمت هيئة الآثار المتحف عام 1980 وقامت بتجهيزه وافتتح للجمهور في 1990

تم إغلاق المتحف منذ 18 عاما

تم الانتهاء من تنفيذ سيناريو العرض المتحفي المخطط للمتحف

جاري استكمال أعمال تطوير المتحف مثل الدهانات وجلي الأرضيات وغيرها

من أهم القطع التي ستعرض بالمتحف تمثال للمهندس ايمحوتب، وايقونة للسيده العذراء، وتمثال للمعبود اوزوريس

تشرح المادة العلمية الملحقة بالعرض المتحفي لها تاريخ الموالد والاحتفال بأولياء الله الصالحين ومنها الموالد في العصر الفرعوني مثل عيد الاوبت ومولد سيدي أبو الحجاج بالأقصر، ومولد شيخ العرب السيد بمدينه طنطا، وايضاً مولد السيدة العذراء والسيد البدوي.