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مصر للطيران تسيّر 22 رحلة لعودة 4800 حاج

10:41 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
مصر للطيران تسيّر 22 رحلة لعودة 4800 حاج

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

بدأت شركة (مصر للطيران) اليوم الجمعة، في تسيير 22 رحلة من مطاري جدة والمدينة المنورة إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب لنقل 4800 حاج ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج المصريين بعد أداء مناسك الحج.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنها ستسير على مدار اليوم 11 رحلة قادمة من جدة لنقل 2500 حاج، من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و11 رحلة من المدينة المنورة لنقل 2300 حاج من "حجاج تضامن" البحيرة ومطروح والقاهرة والإسكندرية والفيوم والغربية و"قرعة" سوهاج والبحيرة والوادي الجديد والأقصر وقنا، بخلاف رحلات العمل.

يذكر أن (مصر للطيران) قامت بنقل حوالي 40 ألف حاج حتى الأمس على متن 177 رحلة ضمن رحلات الجسر الجوي لعودة الحجاج والتي تستمر حتى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وتصل إلى 242 رحلة.​

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