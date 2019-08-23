"المصريين في الخارج" : تشكيل لجنة اقتصادية لخدمة الاستثمار بمصر

كتب - مصطفى علي:

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إنشاء اللجنة الاقتصادية ضمن لجانه وذلك برئاسة الدكتور سهير منتصر، وعضوية مجموعة من أبناء الوطن في الخارج ورجال أعمال.

وبحسب بيان للاتحاد، يأتي ذلك في إطار الدفع بعملية الاستثمار في مصر وتشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للاستثمار في مصر وتذليل كافة الصعوبات، ومن أجل إيجاد فرص استثمارية للعاملين في الخارج على مختلف مستويات الدخل.

وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المهندس إسماعيل أحمد علي، إن قرار تكوين اللجنة يأتي ضمن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى تدفق رؤوس أموال مصرية وعربية وأجنبية إلى مصر .

وأشار -في بيان اليوم- إلى أنه تم وضع ضوابط المشاركة في اللجنة التي تجد قبولا لدى مؤسسات دولية هامة وشخصيات اعتبارية فضلا عن حماس واضح من مجموعة رجال وسيدات الأعمال الذين حضروا أحد اجتماعات اللجنة.

وأضاف أنه تم تكليف اللجنة من خلال مكاتب استشارية تابعة لها بعمل دراسات جدوى لمشروعات لها أولوية قصوى وتهم المصريين في الخارج بغرض المشاركة في دعم الاستثمار في مصر .