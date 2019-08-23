تكلفتها 100 دولار.. 10 معلومات عن بطاقة الحج الذكية (بديلة جواز السفر)
كتب- يوسف عفيفي:
تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع "بطاقة الحج الذكية" خلال موسم الحج المقبل؛ بهدف التيسير والتسهيل على الحجاج.
ويرصد مصراوي، 10 معلومات عن البطاقة ومنها:
1- العمل بها العام المقبل لجميع الحجاج منذ دخولهم عبر المنافذ واستخدامها لدخول الفندق والقطار والخدمات المتعلقة بالمناسك.
2- طبع البطاقة في بلد الحاج وحملها أثناء الدخول إلى أراضي المملكة لتغنيه عن تقديم جواز السفر.
3- تتخطى قيمة البطاقة الواحدة ضمن مشروع الحج الذكي 100 دولار.
4- تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية.
5- يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين.
6- تغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال.
7- يمكن قراءتها على تطبيق عبر الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة بتقنية اتصال المجال القريب "NFC".
8- تسهم في التحكم بالدخول إلى المخيمات والمرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.
9- وزارة الحج السعودية بدأت تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري على بعض الحُجاج كمرحلة أولى.
10- جرى تنفيذ مرحلة تجريبية للمبادرة على منشأة الجمرات، إذ ترصد البطاقة لحظة دخول وخروج الحاج للجمرات والوقت الذي قضاه في الرمي ومكان تواجده.
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