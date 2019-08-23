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    تكلفتها 100 دولار.. 10 معلومات عن بطاقة الحج الذكية (بديلة جواز السفر)

    06:00 ص الجمعة 23 أغسطس 2019
    تكلفتها 100 دولار.. 10 معلومات عن بطاقة الحج الذكية (بديلة جواز السفر)

    بطاقة الحج الذكية

    كتب- يوسف عفيفي:

    تبدأ وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق مشروع "بطاقة الحج الذكية" خلال موسم الحج المقبل؛ بهدف التيسير والتسهيل على الحجاج.

    ويرصد مصراوي، 10 معلومات عن البطاقة ومنها:

    1- العمل بها العام المقبل لجميع الحجاج منذ دخولهم عبر المنافذ واستخدامها لدخول الفندق والقطار والخدمات المتعلقة بالمناسك.

    2- طبع البطاقة في بلد الحاج وحملها أثناء الدخول إلى أراضي المملكة لتغنيه عن تقديم جواز السفر.

    3- تتخطى قيمة البطاقة الواحدة ضمن مشروع الحج الذكي 100 دولار.

    4- تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية.

    5- يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين.

    6- تغني الحاج عن حمل جواز سفره، ويستطيع من خلالها سحب الأموال.

    7- يمكن قراءتها على تطبيق عبر الأجهزة الذكية يتم ربطه بالبطاقة مباشرة بتقنية اتصال المجال القريب "NFC".

    8- تسهم في التحكم بالدخول إلى المخيمات والمرافق المختلفة والحد من الحج غير النظامي.

    9- وزارة الحج السعودية بدأت تطبيق هذا النظام خلال العام الجاري على بعض الحُجاج كمرحلة أولى.

    10- جرى تنفيذ مرحلة تجريبية للمبادرة على منشأة الجمرات، إذ ترصد البطاقة لحظة دخول وخروج الحاج للجمرات والوقت الذي قضاه في الرمي ومكان تواجده.​​

    بطاقة الحج الذكية وزارة الحج والعمرة السعودية موسم الحج

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