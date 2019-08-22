السيسي يتلقى تقرير إشادة من مدير "الصحة العالمية" بمبادرة "١٠٠ مليون صحة"

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، من مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس، تقرير المنظمة عن مبادرة "١٠٠ مليون صحة" والذي تضمن الإعراب عن التقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج فيروس "سي"، والأمراض غير السارية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن التقرير تضمن كذلك التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، مشيرا إلى النجاح الكبير لمبادرة 100 مليون صحة، والتي باتت تمثل نموذجاً يحتذي به في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان.

ونقل مدير عام منظمة الصحة العالمية للرئيس السيسي، التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين، والإشادة البالغة بالإرادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية، والتأكيد على أن مصر أصبحت مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية وبالحالة الصحية للمواطنين.