عبدالعظيم رئيسا للإدارة المركزية للامتحانات بالأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، تكليف الشيخ أحمد عبدالعظيم رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، رئيسا للإدارة المركزية للامتحانات، خلفا للشيخ محمد عبدالرحيم الذي وافته المنية الأسبوع قبل الماضي.

وشغل عبدالعظيم عدة مناصب قيادية بقطاع المعاهد الأزهرية، بدأها بمدير شئون القرآن الكريم، ومدير عام التعليم الخاص، ورئيسا لمنطقة كفرالشيخ، وحاليًا وكيل القطاع لشئون المناطق، ومن أكفأ القيادات بالأزهر الشريف.​

ويشغل عبدالعظيم رئاسة لجنة النظام والمراقبة للثانوية الأزهرية، للمرة الثانية على التوالي.