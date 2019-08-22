قرار جمهوري بالموافقة على زواج دبلوماسي مصري من سورية

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 34 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2019، القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 385 لسنة 2019، بالموافقة بالسماح لمستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري على "يُؤذن لشريف محمد عبداللطيف الجمال -المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي- بالزواج من الآنسة زينة يوسف الطه، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

وجاء نص القرار: