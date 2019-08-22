"مفتش جديد".. مبادرة لرعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل

كتب- يوسف عفيفي:

عقد وزير القوى العاملة، اجتماعا لموجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا، لشرح مبادرة "مفتش جديد"ومناقشة الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجه العمل.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وناقش الاجتماع ما ظهر من ملاحظات و في أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

وأوضح الوزير، أن مبادرة "مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم بين جميع المفتشين ليتم والمتابعة للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات ولإحكام الالتزام بالقانون.

ومن جانبه، قال أيمن ربيع وكيل الوزارة للسلامة والصحة المهنية، إنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة "مفتش جديد" وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التى سوف يتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والاجراءات بين الجميع .

وأكد ربيع، أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية ، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلى أن رسالة الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

حضر الاجتماع مدحت الغمراوي، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، والمهندس محمد منتصر مدير عام إدارة السلامة والصحة بالوزارة، والمهندس محمود محمد مهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمنيا، وجميع مديري المكاتب والمفتشين بالمنيا.