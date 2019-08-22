بالدرجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الخميس، طقسًا معتدلاً على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، بمعدل 35 درجة، ويستمر حتى شمال الصعيد، بينما سيكون شديد الحرارة على الجنوب نهارًا لطيف ليلاً.

وأوضح شاهين، في تصريحات لمصراوي، أن نسب الرطوبة مرتفعة على أغلب الأنحاء لتصل إلى 80% مع هدوء في سرعات الرياح، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى ظهور شبورة المائية خلال هذه الفترة ما يقل معها وضوح الرؤية الأفقية أمام المواطنين، ناصحًا السائقين القيادة بهدوء على الطرق خصوصا مع عطلة نهاية الأسبوع، والتي يزيد فيها معدل الرحلات على الطرق السريعة.

وكشف عن وجود عاملين أساسيين للشعور بارتفاع درجات الحرارة منها: ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء سرعات الرياح التي يشعر ما يزد بالإحساس في ارتفاع درجات الرطوبة خصوصا خلال فترات الليل.

وتابع بأن درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة تتراوح ما بين 35 إلى 36 درجة، وتستمر من 31 إلى 32 درجة على السواحل الشمالية، مع امتداد درجات الحرارة على شمال الصعيد ما بين 37 إلى 38 درجة، وتبلغ على جنوب الصعيد 41 درجة مع استمرارها حول المعدل الطبيعي، لكن هدوء الرياح وارتفاع الرطوبة يعتبران الأكثر تأثيرا على الأحوال الجوية.

ونوه إلى أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع درجات الحرارة، يرجع إلى أن البلاد لا زالت متأثرة بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب للبلاد كتل هوائية مرتفعة في درجة الحرارة، مصحوبة برياح شمالية شرقية محملة بكميات من بخار الماء والرطوبة نتيجة مرروها على البحر المتوسط.

وحول الملاحة البحرية، قال شاهين إنها معتدلة في البحر المتوسط، مع وجود نشاط للرياح في جنوب سيناء يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.​