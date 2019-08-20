أكثر الكلمات إنتشاراً

اعتزال إليسا أسعار الدولار قصر البارون اتفاق السودان تنسيق الجامعات الطقس أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز

مكرم محمد أحمد يكشف إجراءات الأعلى للإعلام لاختيار أمين عام جديد

03:14 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019
مكرم محمد أحمد يكشف إجراءات الأعلى للإعلام لاختيار أمين عام جديد

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتب- مصطفى علي:

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات، أنه يجرى دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، موضحا أنه من الأفضل أن يكون المرشح لمنصب الأمين العام على دراية بهذا العمل .

قضية رشوة أحمد سليم الرقابة الإدارية مكرم محمد أحمد

الخبر التالى:

"عجلة للإيجار".. 14 معلومة عن "بسكليتة" بالقاهرة- فيديوجرافيك
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان