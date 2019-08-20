مكرم محمد أحمد يكشف إجراءات الأعلى للإعلام لاختيار أمين عام جديد

كتب- مصطفى علي:

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات، أنه يجرى دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر غد الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، موضحا أنه من الأفضل أن يكون المرشح لمنصب الأمين العام على دراية بهذا العمل .