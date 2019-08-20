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    بدء التنسيق بكليات جامعة الأزهر.. ضمن الأخبار المتوقعة اليوم

    07:16 ص الثلاثاء 20 أغسطس 2019
    بدء التنسيق بكليات جامعة الأزهر.. ضمن الأخبار المتوقعة اليوم

    جامعة الأزهر

    (مصراوي):

    ينشر "مصراوي" عددًا من الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء:

    - تُسيّر شركة مصر للطيران، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام.

    - يبدأ تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم على بوابة الحكومة المصرية، وينتهي يوم الأحد المقبل.

    - تنطلق مباريات دور الـ32 من منافسات بطولة كأس "محمد السادس" للأندية الأبطال 2019 - 2020 والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

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