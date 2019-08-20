"الجو جميل وممتع".. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم الثلاثاء

كتب- محمد عبدالناصر:

وصف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجو بـ"الممتع والجميل" أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن درجات الحرارة على القاهرة تصل إلى 34 درجة، والصعيد 37 درجة.

وأضاف شاهين لـ"مصراوي"، أن درجات الحرارة تسير حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتًا إلى أن الانخفاض نتيجة وجود رياح قادمة من البحر المتوسط.

وأشار إلى أن نسب الرطوبة مرتفعة "نحن مازلنا في شهر أغسطس والذي يتميز بارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، خاصة السواحل الشمالية والقاهرة ومدن القناة".

وتابع: "نسب الرطوبة تصل على القاهرة إلى 75% وعلى السواحل الشمالية إلى 90% بينما تنخفض في مناطق جنوب البلاد لتسجل 60%، لافتًا إلى أن نشاط الرياح يظهر في فترات الليل، ما يعمل على تقليل الإحساس بالحرارة.

وأكد أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة هي الشبورة المائية، والتي تظهر بنسب مختلفة على السواحل الشمالية والقاهرة والوجة البحري.​