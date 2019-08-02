وزير الصحة والسفير الكاميروني يزوران الجامع الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

زار وزير الصحة الكاميروني الدكتور عليم جياتو، والسفير الكاميروني بالقاهرة، الدكتور محمد ولبرنغ، الجامع الأزهر.

كان في استقبال الوفد الكايروني، الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد، مدير عام الجامع الأزهر.

وأشاد وزير الصحة الكاميروني بالدور الريادي الذي يقوم به الأزهر الشريف في الرقي والاهتمام العالمي بتدريب الأئمة الوافدين، وتعليم الطلاب الوافدين، ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بالشؤون الأفريقية، وقدم الشكر لمصر قيادة وشعبًا.

من جانبه، أعرب الهدهد، أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامها خاصًا للوافدين، وأنشأ برلمانًا خاصًا بهم يرفع من خلاله كل ما يتعلق بشؤونهم العلمية وغيرها.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، ترحيبه بالطلاب الأفارقة بأروقة الجامع الأزهر، وبيّن أن فضيلة الإمام الأكبر يهتم بالأروقة العلمية؛ لتكون عامل جذب للاستفادة من العلوم الشرعية والعربية كما بين أن هناك رواقًا خاصا لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

وأوضح هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أن أروقة الجامع الأزهر بكل برامجها في خدمة تعليم العلوم الشرعية والعربية للطلاب الوافدين.