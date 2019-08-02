منها "التحقق من المأذون".. الأوقاف تصدر تعليمات جديدة بشأن عقد القران بالمساجد

كتب- محمود مصطفى:

حذرت وزارة الأوقاف، من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح بالأعياد.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة، على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها إلا بعد استيفاء الآتي:

- موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد.

- تسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين، وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد.

- أن يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته، منعا للمشاركة بقصد أو دون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وشددت وزارة الأوقاف، أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، مطالبة مديري المديريات ومديري الإدارات تعميم التعليمات على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.