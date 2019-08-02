عيادات البعثة الطبية للحج بمكة والمدينة تستقبل 18514 حاجًا مصريًا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، استقبلت حتى صباح اليوم الجمعة، 18514 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 15411 حالة مرضية بمكة المكرمة، و3103 حالات في المدينة المنورة.

ولفتت الوزارة، في بيان اليوم، إلى دخول 37 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 14 حالة بعد تمام شفائها، ومازالت هناك 23 حالة تتلقي العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ20 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 53 جلسة غسيل كلوي، فيما تلقت 4 حالات أخرى العلاج الكيماوي، لافتاً إلى أن فريق البعثة يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل إجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوي، لضمان حصول الحجاج المصريين على الخدمة الطبية على أكمل وجه، كما يقوم الفريق الطبي بالبعثة بالمرور يومياً " صباحا ومساء" على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للاطمئنان عليهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وأكد "ضاحي" عدم اكتشاف أي حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى صباح اليوم، مشيراً إلى أن الفريق الوقائي مستمر في تنظيم ندواته التوعوية للحجاج لتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب إتباعها، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وكيفية الوقاية منها.

وفي سياق آخر، عقد الدكتور عمرو قنديل، الملحق الطبي، والمشرف على البعثة الطبية للحج، والدكتور محمد ضاحي، رئيس البعثة، اجتماعا مساء أمس، بالدفعة الثانية للبعثة بعد وصولها للأراضي السعودية صباح أمس، لتكتمل بذلك البعثة الطبية للحج لهذا العام 1440ه- 2019م.

وشدد " قنديل"، خلال الاجتماع، على تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين، والعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال " قنديل" إن البعثة الطبية تشمل كافة التخصصات الطبية، حيث تم، خلال الاجتماع، تكليف أعضاء البعثة الجدد بأعمالهم، مشيرا إلى ضرورة نقل خبرات الدفعة الأولى للبعثة لزملائهم الجدد، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

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