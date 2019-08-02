محافظ القاهرة يشيد بدور الجامعات والمجتمع المدني في خدمة المواطنين

كتب - محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أهمية دور الجامعات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في خدمة القضايا المجتمعية ومشاركة أجهزة المحافظة في تحقيق التنمية الشاملة وخدمة المواطنين بنطاق المحافظة لتفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة.

جاء ذلك في ختام عمل القافلة الطبية التي نظمتها كلية الصيدلة جامعة عين شمس بالتعاون مع محافظة القاهرة في منطقة المحروسة، والتي استمرت لمدة أسبوع لتقديم خدمة طبية مجانية لأهالي المنطقة في تخصصات الأنف والأذن وتنظيم الأسرة والمخ والأعصاب والباطنة والعظام والنساء والقلب والأطفال والجلدية والرمد، إلى جانب وجود معمل للتحاليل الطبية وصيدلية لصرف الدواء بالمجان.

كما تقوم القافلة بعمل تحويلات لمستشفى عين شمس الجامعي للحالات التي تحتاج فحوصات أشمل، وأسفرت الحملة على توقيع الكشف على ما يقرب من 3500 مواطن وعمل التحاليل الأزمة لأكثر من 600 مواطن، إلى جانب قيامها بعمل حملات توعية لأكثر من 5000 مواطن بأهمية النظافة الشخصية وصحة المرأة والعادات الصحية الضارة وخطورة زواج الأقارب.

كما ثمن المحافظ ، دور مؤسسة "بلان"، والتي قامت بتنظيم العديد من النشاطات والفعاليات الخيرية والعمل على تقديم الدعم ورعاية الأسر الفقيرة بعمل حملات توعية عن النظافة وعمل ورش ترفيهية للأطفال بمنطقة المحروسة بالنهضة بحي السلام 2 لتغيير سلوك الإنسان إلى الأفضل مع نقلهم إلى بيئة حضرية جديدة مختلفة عن السابق.