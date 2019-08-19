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    "الأوقاف": 96 مليون جنيه عائدات صكوك الأضاحي

    08:28 م الإثنين 19 أغسطس 2019
    "الأوقاف": 96 مليون جنيه عائدات صكوك الأضاحي

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، أن صكوك الأضاحي حققت أكثر من 96 مليون جنيه حتى تاريخه.

    وأوضحت الوزارة، في بيان الاثنين، أنها تعاقدت مع وزارة التموين على ستة آلاف رأس أضحية من البقر، بواقع ألف طن لتغطية مليون أسرة، ومازالت في انتظار التسميع النهائي للمبالغ المجمعة بالحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

    وأشارت إلى أنه يجرى حاليًا تجميع مبيعات جلود الأضاحي لتحويل ثمنها إلى لحوم صالح الأسر الأولى بالرعاية، وستعلن خلال أيام عن المحصلة النهائية لمشروعي الصكوك والجلود معا.

    وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي وزارة التموين

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