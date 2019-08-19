تعاون مصري أمريكي لإنتاج اللقاحات البيطرية

كتب - أحمد مسعد:

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسؤولي شركة ميدل إيست للقاحات البيطرية "ميفاك" للقاحات البيطرية، بحضور الشريك الأمريكي للشركة، الدكتور كريس نلسون رئيس مجلس إدارة شركة كيمن، بمناسبة زيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال التوسع في إنتاج للقاحات بهدف زيادة الصادرات إلى القارة الأفريقية وحوض النيل.

واتفقت الشركتان على زيادة نسبة مساهمة الشريك الأمريكي من 10% إلى 30%، نظرا لملائمة المناخ حاليًا لضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري لزيادة التصدير من خلال إنشاء مصنع جديد باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار، وتطوير المصنع الحالي الذي يعتبر أول مصنع وطني لإنتاج اللقاحات البيطرية لسد احتياج السوق المحلى والعربي والإفريقي.

وقالت الوزارة، في بيان الاثنين، إن "ميفاك"، حاصلة على شهادة جودة ممارسات التصنيع "GMP"، وجار تطويرها للحصول على شهادة الاعتماد الأوروبي "EUGMP"، وعلى هامش الاجتماع تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين المصري والأمريكي.

وأعرب وزير الزراعة، عن سعادته بما تعتزمه الشركة من تطوير للصناعة الوطنية في مجال اللقاحات البيطرية وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بما يعنى أن المناخ المصري أصبح جاذبا أكثر للمستثمر الأجنبي، وينعكس على ارتفاع الناتج القومي المصري، وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية المنشودة.